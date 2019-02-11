Футболист сборной России назвал три беды страны

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин порассуждал о проблемах страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболиста попросили назвать три проблемы России. Зобнин подчеркнул, что, по его мнению, проблем «дофига», но тем не менее перечислил основные.

«Выезжаешь за пределы Москвы и Питера — становится больно на людей смотреть. Бедность — первая проблема. Вторая — качество медицины, больницы и уровень жизни медперсонала. Третья проблема — зарплаты учителей», — заявил 25-летний хавбек.

По данным портала Transfermarkt действующий контракт Зобнина со столичным «Спартаком» истекает летом 2021 года. Согласно информации «Известий», клуб продлил соглашение с игроком в 2017 году, назначив ему зарплату в 2,4 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Зобнин провел 14 матчей в чемпионате России. Хавбек не отметился результативным действиями.

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