Бывший футболист сборной России «отпустил» угнанный BMW

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Панов прокомментировал угон его автомобиля в декабре 2018-го. Его слова передает «Р-Спорт».
43-летний Панов заявил, что смирился с потерей автомобиля: «Не я первый, не я последний. Дай бог здоровья этим угонщикам. Возможно, мы еще встретимся. Мир тесен».
Тем не менее Панов подчеркнул, что угнанный BMW был для него ценен. «Это моя первая машина. Купил ее после победы в Кубке России с "Зенитом"», — отметил он.
Панов известен благодаря выступлениям в «Зените», московских «Динамо» и «Торпедо». Также форвард провел один сезон во французском «Сент-Этьенне». Вместе с «Зенитом» Панов выиграл Кубок России в 1999 году. В активе нападающего 17 матчей и четыре гола в составе сборной России. Он отметился дублем в ворота сборной Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2000. Тогда российская команда в гостях обыграла действующих чемпионов мира со счетом 3:2. Панов был признан игроком матча.