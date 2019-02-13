Бывший футболист сборной России «отпустил» угнанный BMW

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Панов прокомментировал угон его автомобиля в декабре 2018-го. Его слова передает «Р-Спорт».

43-летний Панов заявил, что смирился с потерей автомобиля: «Не я первый, не я последний. Дай бог здоровья этим угонщикам. Возможно, мы еще встретимся. Мир тесен».

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Тем не менее Панов подчеркнул, что угнанный BMW был для него ценен. «Это моя первая машина. Купил ее после победы в Кубке России с "Зенитом"», — отметил он.

Панов известен благодаря выступлениям в «Зените», московских «Динамо» и «Торпедо». Также форвард провел один сезон во французском «Сент-Этьенне». Вместе с «Зенитом» Панов выиграл Кубок России в 1999 году. В активе нападающего 17 матчей и четыре гола в составе сборной России. Он отметился дублем в ворота сборной Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2000. Тогда российская команда в гостях обыграла действующих чемпионов мира со счетом 3:2. Панов был признан игроком матча.

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