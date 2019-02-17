Менеджер Минакова задумался о подаче протеста на поражение бойца

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Виталия Минакова Ризван Магомедов допустил, что результат боя против Чейка Конго может быть опротестован. Об этом сообщает ТАСС.

«Человек бегал от него два раунда, как за это можно было присудить победу?» — заявил Магомедов. По словам менеджера, на результат боя можно подать протест. «Мы посмотрим регуляции, пересмотрим поединок и, возможно, сделаем это», — заключил он.

Ранее 17 февраля 34-летний Минаков уступил Конго на турнире Bellator 216 судейским решением. С результатом, в частности, оказались несогласны болельщики — большинство из них посчитало победителем именно россиянина в голосовании в Twitter-аккаунте организации.

Для Минакова поражение от Конго стало первым в карьере. В активе российского бойца 21 победа. Конго записал на свой счет 30-ю победу в карьере. После успеха на Bellator 216 француз стал претендентом на титул чемпиона организации в тяжелом весе. Титулом в данный момент владеет американец Райан Бэйдер, завоевавший его в финале Гран-при, одолев российского бойца Федора Емельяненко.

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