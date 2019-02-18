Опоздавшего на гонку российского биатлониста оставили без чемпионата Европы

Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит чемпионат Европы в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

В СБР рассказали, что Гараничев простудился во время выступлений на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Врачи рекомендовали биатлонисту пропустить чемпионат Европы. Вместо него в состав сборной России попал Семен Сучилов.

Кроме Сучилова, в состав мужской команды на чемпионат Европы вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Максим Цветков. Соревнования пройдут в Минске с 20 по 24 февраля.

17 февраля Гараничев опоздал на гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен был дисквалифицирован и подвергнут критике со стороны журналистов и экспертов. После этого он пропустил смешанную эстафету.

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