Появилось видео аварии с участием 18 гоночных машин

@NASCAR / Twitter

18 гоночных машин попали в аварию во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup — Daytona 500. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте NASCAR.

Машины двигались плотной группой, внезапно две из них — Ford и Toyota — столкнулись. Из-за этого на треке возникла массовая авария, участниками которой в общей сложности стали 18 пилотов. От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.

Никто из водителей не пострадал. Гонка была прервана на некоторое время, а потом возобновлена.

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