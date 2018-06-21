Отец вытащил сына-гонщика из горящего автомобиля

TMRacingVideos / YouTube

Автомобиль американского гонщика Майка Джонса загорелся после столкновения на трассе гонок NASCAR, после чего к нему на помощь прибежал его отец Дон Джонс. Видео спасения пилота опубликовано на YouTube-канале TMRacingVideos.

После столкновения с соперником автомобиль Джонса врезался в ограждения и загорелся. Наблюдавший за гонкой отец подбежал к горящей машине и вытащил сына. Позже к месту аварии подоспели пожарные.

«Я просто отец. Отец, помогающий своему сыну», — сообщил Джонс радиостанции WDBJ7.

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