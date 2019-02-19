Хореограф Загитовой описал стиль работы Тутберидзе

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающей в группе Этери Тутберидзе, рассказал, как тренер по фигурному катанию выстраивает отношения со своими подопечными. Его слова приводит «Советский спорт».

Глейхенгауз сказал, что в группе Тутберидзе действует жесткая демократия. Также он отметил, что спортсменкам не запрещено высказывать свое мнение. По словам хореографа, тренер прислушается к подопечной, если она выскажется «с должным уважением». «А вообще, скажу так: Этери Георгиевна — идеальный тренер», — заявил Глейхенгауз.

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В группе Тутберидзе в настоящий момент работает олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также чемпионка России-2019 Анна Щербакова. Ранее с ними тренировалась Евгения Медведева, однако весной 2018 года она переехала в Канаду, где занимается под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

Стиль работы российского тренера неоднократно подвергался критике. В частности, Сандра Безич, хореограф группы Орсера, в конце января заявила, что спортсменки в группе Тутберидзе начинают кататься через силу. «Это замечательные, талантливые девочки, а к ним относятся как к одноразовым», — заявила тогда Безич.

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