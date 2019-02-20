Германия потребовала от России сократить число подозрительных ракет

Германия призывает Россию сократить число ракет, якобы нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила на брифинге зампредставителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время Берлин сохраняет требования к Москве «о полном и прозрачном сокращении спорных ракет» ради спасения соглашения. «До окончания шестимесячного срока остается много времени», — добавила она.

В то же время представитель министерства иностранных дел Германии Мария Адебар указала, что позиция Берлина по вопросу ДРСМД после слов российского лидера Владимира Путина не изменилась. «Нам понятно, что разоружение — это основной принцип, и речь должна идти о том, чтобы соблюдать договоры», — приводит ее слова «Интерфакс».

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Ранее 20 февраля во время послания Федеральному собранию президент России указал, что ДРСМД прямо и грубо нарушает Вашингтон, однако Москва не намерена действовать тем же образом.

2 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». Москва это отрицает.

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