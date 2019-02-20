Партнер Роналду перенес операцию на сердце

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира перенес операцию на сердце. Об этом сообщается на сайте клуба.

Спортсмену была диагностирована аритмия. Операция по удалению аритмогенного очага предсердия прошла утром в среду, 20 февраля, и завершилась успешно. Отмечается, что к тренировкам Хедира сможет вернуться в скором времени, а вновь сыграть за команду — через месяц.

Проблемы с сердцем у немца обнаружили во время осмотра перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», который состоится 20 февраля. Он остался на базе в Турине.

11 февраля Хедира получил мячом по лицу в матче за «Ювентус». Его партнер Криштиану Роналду получил мяч у линии штрафной и решил пробить, однако попал в немца. От удара тот упал на газон.

Хедира — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии. За «Ювентус» он выступает с 2015 года, до этого полузащитник играл за «Реал», с которым выиграл Лигу чемпионов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!