Футболист сборной Хорватии приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Защитник «Милана» Иван Стринич вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем. Во время осмотра врачи выявили у него гипертрофию сердечной мышцы первой степени, сообщается на официальном сайте клуба.

Стриничу запретили заниматься игровой и тренировочной деятельностью, пока он не пройдет еще несколько медицинских осмотров.

Иван Стринич является серебряным призером чемпионата мира в России в составе сборной Хорватии. Футболист сыграл шесть игр, в том числе финальный матч с французской сборной.

Защитник перешел в «Милан» летом на правах свободного агента. Он не принимал участия в предсезонных матчах своей команды.

Сборная Хорватии на мундиале впервые в истории вышла в финал, где проиграла Франции со счетом 2:4. До этого наивысшим достижением команды было третье место в 1998 году.

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