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Роналду пробил по мячу и отправил одноклубника в нокдаун

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@FPL_FC / Twitter

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду попал мячом в одноклубника Сами Хедиру в матче чемпионата Италии против «Сассуоло». Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Chris #FPL.

В одном из эпизодов 34-летний форвард получил мяч у линии штрафной, но пробил параллельно линии ворот и попал по голове Хедире. Немец упал на газон от удара мячом.

«Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» со счетом 3:0. И Роналду, и Хедира отметились в этой встрече забитыми мячами. Победа позволила «Ювентусу» укрепить лидерство в чемпионате. Туринский клуб возглавляет турнирную таблицу, имея отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя — «Наполи».

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