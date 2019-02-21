Израиль «уничтожил» российские вертолеты в рекламе своих противоракетных систем

Компания израильского военно-промышленного комплекса Israel Aerospace Industries в рекламном ролике своих систем противоракетной обороны (MRSAM) показала уничтожение российских вертолетов. Ролик был продемонстрирован в рамках выставки Aero India 2019, передает РИА Новости.

В рекламе, которая была показана на экране у стенда компании, ракета уничтожает российские вертолеты Ка-50 «Черная акула».

Соглашение о совместной разработке Израилем и Индией MRSAM было подписано в 2009 году. Новые комплексы должны были встать на вооружение обеих стран. Индийские ВВС объявляли о намерении закупить 18 перспективных комплексов средней дальности. MRSAM могут поражать воздушные объекты на дальности до 100 километров.

Ка-50 перестали выпускать в 2009 году. Развитием ударной машины стал Ка-52 «Аллигатор», который был запущен в серийное производство на «Прогрессе» в 2008 году.

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