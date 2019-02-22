США решили оставить в Сирии миротворцев

США намерены оставить в Сирии небольшой миротворческий контингент после вывода своих войск. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

«В течение некоторого времени в Сирии останется небольшая миротворческая группа из примерно 200 человек», — сказала она. В то же время не уточняется, насколько долго планируется держать американских военнослужащих в регионе, а также где именно они будут находиться.

Источники в американской администрации рассказали Reuters, решение о миротворцах прорабатывалось из-за критики полного вывода солдат.

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21 февраля сообщалось, что европейские союзники отказались от просьбы прийти на смену американским военным в Сирии. Отмечалось, что Белый дом просил Великобританию, Францию и Германию создать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне на турецко-сирийской границе, однако они единодушно заявили, что не останутся в Сирии, если США выведут оттуда войска.

Американский президент Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в декабре 2018 года. США должны вывести из страны около двух тысяч военнослужащих. Первоначально предполагалось, что это будет сделано в течение 60-100 дней.

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