Российского депутата уличили в обмане дольщиков и объявили в розыск

Суд заочно заключил под стражу председателя совета директоров ОАО «Эксстроймаш», члена партии «Единая Россия» и Липецкого областного совета депутатов Михаила Захарова. Бизнесмену инкриминируется мошенничество в строительной сфере. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следователей, мужчина похитил денежные средства более чем полутора тысяч дольщиков. Преступная деятельность осуществлялась в период с сентября 2014-го по март 2016 года, при этом у Захарова был подельник — бывший гендиректор «Эксстроймаша» Сергей Тонких. Они также заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 миллионов рублей. В настоящее время Тонких находится под домашним арестом.

Действия фигурантов, предположительно, привели к невозможности завершения строительства четырех многоэтажных домов в Липецке, сдача в эксплуатацию которых планировалась еще в 2017-2018 годах. Жилье до сих пор не достроено.

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«Учитывая, что Захаров на следственные действия не явился и находится за пределами РФ, мера пресечения ему в виде заключения под стражу избрана заочно. В связи с тем, что у следствия имеется информация о возможном нахождении обвиняемого на территории другого государства, он объявлен в международный розыск», — отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела в отношении Захарова и Тонких продолжается и находится на личном контроле руководителя управления Следственного комитета по Липецкой области.

Согласно информации на сайте Липецкого областного совета депутатов, Михаил Захаров родился в 1974 году, окончил Липецкий государственный технический университет, карьеру начинал с должности водителя в фирме «Липецкэнергоремонт». Был избран депутатом дважды — в 2011-м и 2016 годах. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью III степени Липецкой Епархии русской православной церкви Святителя Тихона Задонского, почетной грамотой упраздненного в 2014 году Министерства регионального развития РФ.

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