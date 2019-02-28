Российский депутат отправил вместо себя на дуэль боксера

Депутат Заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев вызвал на дуэль идеолога движения за возрождение гусарства Ярослава Ширшикова, но вместо себя прислал профессионального боксера. Об этом сообщает «ЕАН».

Поединок должен был состояться на городской площади, однако честь депутата пришел защищать олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. Ширшиков предложил новому сопернику сразиться на водяных пистолетах, однако это предложение не устроило боксера.

«Прославленный боксер пытался убедить Ярослава провести поединок всерьез, но не преуспел и покинул место "стрелки" со словами: "За пса ты ему лично не пояснишь, это кончится плохо"» — пишет издание.

Как написал на своей странице в социальной сети Ярослав Ширшиков, депутата «бомбануло» из-за обсуждения вопроса являются ли частью религиозной жизни храма Большой Златоуст «вонючие бомжи». Гориславцеву не понравилось это высказывание.

По данным газеты «Вечерние Ведомости», Гориславцев служил в Управлении по борьбе с организованной преступностью, подполковник МВД в отставке, мастер спорта по боксу.

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