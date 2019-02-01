Пропустивший дуэль в Киеве российский сенатор объяснился

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов объяснил, почему не приехал в Киев стреляться с депутатом Верховной Рады Бориславом Березой, которого ранее вызвал на дуэль. Позицию сенатора передает РИА ФАН.

«Я жду Березу в театре военных действий. В Сирии, в Афганистане, в Ливии. Прятаться на площади, где они расстреливали украинцев снайперским огнем, жгли своих военных, (намек на протестные акции на Майдане Незалежности в 2014 году, когда погибли протестующие — прим. «Ленты.ру») — это не делает чести Березе», — заявил Морозов.

Он отметил, что Береза может выбрать любой театр военных действий, но «нечего прятаться за свою территорию, которая обагрена кровью».

1 февраля Береза опубликовал видео с площади возле Верховной Рады, куда ранее пригласил Морозова в ответ на его предложение стреляться. Украинец назвал сенатора «рязанским недоразумением» и «труслом».

Морозов вызвал Березу на дуэль из-за того, что тот толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы. Своим оружием сенатор выбрал пистолет «Удав» и предложил депутату назначить место и время. Береза предложил встретиться 1 февраля в 12.00 возле Верховной Рады. Сначала он заявил, что выбирает оружием «Т-72УА», а потом сказал, что «отвоспитывает» Морозова вожжами или оглоблей. Сенатор выразил готовность приехать в Киев, но отметил, что должен согласовать поездку в Совете Федерации.

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