Украинский депутат-националист и русофоб получил госнаграду в Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала указ о награждении орденом «Крест Маарьямаа IV степени» депутата Верховной рады Украины Борислава Березы. Об этом сообщается на сайте канцелярии президента страны.

«Председатель украино-эстонской парламентской группы в Верховной раде, который активно и эффективно помогает решать проблемы, связанные с Эстонией и нашими предпринимателями», — говорится в тексте представления к награде.

При этом поясняется, что Береза является «сторонником Эстонии на Украине».

Присуждение ордена приурочено к 101-й годовщине декларации независимости Эстонской Республики. Помимо Березы, наград удостоились генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти, а также другие политики, общественные деятели, спортсмены, деятели культуры и науки. Полный их список опубликован на сайте президентской канцелярии.

Береза известен своими националистическими и русофобскими взглядами. 25 января он оказался в центре скандала после того, как ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева рассказала о том, как он толкнул ее на мероприятии ПАСЕ и оскорблял.

После этого член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что вызывает Березу на дуэль и даже согласен приехать в Киев. Береза ответил на его вызов и пригрозил «отвоспитать» вожжами или огроблей.

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