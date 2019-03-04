Содержимое пятилитровой бутыли у ног Порошенко заинтересовало пользователей сети

Пользователи сети обратили внимание на пятилитровую бутыль, стоявшую у ног президента Украины Петра Порошенко во время заседания Совета регионального развития Одесской области. Об этом пишет Страна.ua.

Выступая с трибуны, мэр Одессы Геннадий Труханов выразил поддержку президенту. «Все, за что нас уважают, — это все благодаря вам!», — заявил он, передает Думская.net. В этот момент главе государства поднесли пятилитровую канистру.

По предположению комментаторов, украинскому лидеру потребовалось столько воды из-за сильного похмелья. По другой версии, в емкости была налита спиртосодержащая жидкость.

Слухи об обильных возлияниях Порошенко появились практически сразу после его вступления в должность президента. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг подобные предположения, заявив, что пьянство президента — лишь легенда, а «все свои ошибки он совершает на трезвую голову».

В декабре 2017 года российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко. В конце беседы Лексус решил «раскрыть» себя вопросом о том, что Порошенко много пьет, и запивает настойку боярышника горилкой. Реакция президента оказалась спокойной, он послал пранкера в задницу, и услышав пожелание отправиться туда же, повесил трубку.

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