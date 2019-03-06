Назван первый носитель оружия «Судного дня»

Первым носителем ядерного подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон» станет атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 09852 «Белгород», которая будет спущена на воду во второй четверти 2019 года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, перед спуском на воду носитель, способный переносить до шести «Посейдонов», будет выведен из эллинга «Севмаша». Достройка субмарины на плаву и швартовые испытания пройдут в 2019 году. На боевое дежурство АПЛ должна поступить в 2020-м.

Источник отметил, что второй носитель «Посейдонов», субмарина проекта 09851 «Хабаровск», будет спущена на воду весной 2020 года, а принята на вооружение — в 2022-м.

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В марте сообщалось, что на глубине в один километр ядерный беспилотник создает «идеальные условия его обнаружения».

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

Также в феврале стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали ядерный подводный беспилотный плавательный аппарат устройством «Судного дня».

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