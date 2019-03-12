Умы малолетних россиян защитят в лагерях патриотов

Рабочая группа МВД России по пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети, активизировала свою деятельность. Об этом на совещании в Ижевске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, в этом году детей и подростков, склонных к правонарушениям, отправят в военно-патриотические лагеря.

«В целом проводимая профилактическая работа позволила снизить почти на 18 процентов количество групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также на 20 процентов количество преступлений, совершенных ими в группе совместно со взрослыми», — сообщил Патрушев.

По сравнению с каким периодом подсчитана разница, а также каким образом проведена корреляция, он не уточнил.

В феврале было заведено первое в России административное дело по части 1.1 статьи 20.2 КоАП («Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании»). Правонарушителем стал житель Калининграда Иван Лузин, которого задержали вместе с двумя несовершеннолетними девушками во время пикета против пыток напротив городской администрации.

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