В России завели первое дело о вовлечении несовершеннолетних в митинги

На жителя Калининграда Ивана Лузина завели первое в России административное дело по части 1.1 статьи 20.2 КоАП («Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании»), сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

Также на Лузина составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП («Проведение пикета без подачи уведомления в органы власти»).

Лузин и две несовершеннолетние девушки были задержаны 7 февраля напротив калининградской администрации, сообщается на странице штаба Алексея Навального во «ВКонтакте». Трое оппозиционеров устроили акцию против пыток и успели сфотографироваться на площади Победы. Несовершеннолетних участниц акции забрали родители, Лузина увезли в ОВД.

В октябре прошлого года сообщалось о предложении депутатов от «Единой России» штрафовать организаторов митингов на сумму до миллиона рублей, наказывать их обязательными работами или административным арестом.

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