В России вынесли первое наказание за вовлечение несовершеннолетних в митинги

Жителя Калининграда Ивана Лузина оштрафовали за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированном собрании. Об этом сообщил адвокат молодого человека Александр Добральский, передает «Интерфакс».

Лузин стал первым в России фигурантом административного дела по части 1.1 статьи 20.2 КоАП («Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании»). Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей за вовлечение к участию в пикете двух несовершеннолетних девушек.

Добральский заявил, что приговор будет обжалован «во всех инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека». По его мнению, обвинение не предоставило реальных доказательств виновности Лузина.

18-летний Лузин и две несовершеннолетние девушки были задержаны 7 февраля напротив калининградской администрации во время акции против пыток. Все они являлись волонтерами штаба Алексея Навального. Позже на молодого человека завели административное дело.

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