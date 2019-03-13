«Спартак» позвал уволенного Карреру на матч против «Зенита»

Московский «Спартак» пригласил бывшего наставника клуба итальянца Массимо Карреру посетить матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Соответствующая запись появилась на сайте москвичей.

54-летний Каррера прибыл в Москву 11 марта. Клуб приготовил для итальянского тренера и его семьи места в VIP-ложе и памятные подарки. Встреча пройдет 17 марта в воскресенье на стадионе «Открытие-Арена».

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Каррера покинул «Спартак» в октябре 2018-го. Временно обязанности тренера исполнял испанец Рауль Рианчо, а в ноябре 2018-го команду возглавил Олег Кононов, ранее тренировавший тульский «Арсенал».

Под руководством итальянца красно-белые выиграли золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017. Чемпионство стало первым для «Спартака» с 2001 года. Тогда командой руководил Олег Романцев.

В нынешнем розыгрыше РПЛ московский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Зенит» является лидером турнира. Отрыв петербуржцев от ближайшего преследователя («Краснодара») составляет пять очков.

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