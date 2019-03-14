Разбивающий телефон фаната Макгрегор попал на видео

В сети появилось видео, на котором ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор разбивает телефон фаната. Кадры опубликованы в YouTube-канале TMZ Sports.

На видео 30-летний ирландец стоит перед брошенным на пол аппаратом. За кадром слышно, как боец наступает на телефон.

Инцидент произошел 12 марта в Майами. Макгрегор агрессивно повел себя с фанатом, пожелавшим его сфотографировать. Боец был арестован и вышел из-под стражи после уплаты залога. После случившегося Макгрегор обратился к поклонникам, отметив, что стремится работать над своей сдержанностью.

Макгрегор не впервые имеет проблемы с законом. Нападение на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) весной 2018 также привело ирландца на скамью подсудимых. Его обязали пройти курс управления гневом и выполнить общественные работы.

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