Футболист исполнил «худший в истории» пенальти

Twitter / SkyFootball

Нападающий «Суонси Сити» Берсант Целина исполнил пенальти в матче Чемпионшипа против «Вест Бромвича», который пользователи сети нарекли «худшим в истории». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Sky Sports Football.

В конце первого тайма футболисты «Суонси» заработали право на 11-метровый удар. К точке подошел Целина. Он разбежался и попытался пробить, однако поскользнулся и не попал по мячу. Снаряд в итоге откатился в сторону на два метра и оказался даже дальше от ворот.

Победу в матче одержал «Вест Бромвич» — 3:0.

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