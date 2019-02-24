Вратарь «Челси» отказался от замены ради серии пенальти и провалил ее

Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

У наставника «Челси» итальянца Маурицио Сарри возник конфликт с голкипером команды в конце дополнительного времени. Главный тренер аристократов принял решение заменить голкипера, однако Аррисабалага жестом показал наставнику, что останется на поле. Сарри на время покинул скамейку запасных. Команды не отметились забитыми мячами и встречу продолжила серия пенальти, в которой точнее оказались игроки «Манчестер Сити». Аррисабалага, отказавшийся покидать поле перед серией одиннадцатиметровых, пропустил четыре удара из пяти.

24-летний Аррисабалага присоединился к лондонскому клубу в августе 2018-го. Футболист обошелся англичанам в 80 миллионов евро и стал самым дорогим игроком на своей позиции.

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