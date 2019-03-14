Луис Суарес сделал финт без касания мяча в победном матче Лиги чемпионов

Twitter / ChampionsLeague

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес совершил финт без касания мяча во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте турнира.

Уругваец решил не обрабатывать мяч после паса от партнера, а пропустил его между ног и резко развернулся. Защитник Марсело, игравший против Суареса, не успел сориентироваться и упустил мяч. Этот финт признан моментом дня в Лиге чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Барселоны». Каталонский клубы вышел в четвертьфинал турнира.

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