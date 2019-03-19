Стала известна реакция Путина на смерть Хуциева

Президент России Владимир Путин отреагировал на смерть режиссера Марлена Хуциева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной Марлена Хуциева — нашего именитого режиссера», — передал слова Путина Песков.

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Хуциев умер 19 марта в 7 часов утра в возрасте 93 лет. Ранее, 16 марта, он попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением.

Режиссер снял такие фильмы, как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Мне двадцать лет», «Июльский дождь», «Был месяц май». В 2019 году должна выйти его последняя кинолента «Невечерняя», в которой писатели Антон Чехов и Лев Толстой размышляют над главными русскими вопросами.

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