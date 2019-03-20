Медведева прокомментировала выступление в короткой программе на ЧМ

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением относительно своего выступления в короткой программе на чемпионате мира в Японии. Ее слова передает ТАСС.

19-летняя Медведева положительно оценила прокат. Россиянка обрадовалась тому, что ей удалось завершить программу без серьезных ошибок. Она также призналась, что чувствует себя счастливым человеком.

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Медведева остановилась в шаге от лидирующей тройки. Первое место заняла ее соотечественница Алина Загитова. Второй результат в короткой программе показала японка Каори Сакомото. Третьей стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Первоначально Медведева не попала в число основных фигуристок сборной России на чемпионате мира, но позднее была включена в состав. Спортсменка пропустила чемпионат Европы, но удачно выступила на Кубке России, завоевав первый трофей под руководством канадского тренера Брайана Орсера.

Медведева — двукратный серебряный призер Игр в Пхенчхане. Также фигуристка по два раза выигрывала чемпионат мира и чемпионат Европы.

Чемпионат мира в Сайтаме продлится до 24 марта.

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