Медведева прокомментировала выступление в короткой программе на ЧМ

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением относительно своего выступления в короткой программе на чемпионате мира в Японии. Ее слова передает ТАСС.
19-летняя Медведева положительно оценила прокат. Россиянка обрадовалась тому, что ей удалось завершить программу без серьезных ошибок. Она также призналась, что чувствует себя счастливым человеком.
Медведева остановилась в шаге от лидирующей тройки. Первое место заняла ее соотечественница Алина Загитова. Второй результат в короткой программе показала японка Каори Сакомото. Третьей стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана.
Первоначально Медведева не попала в число основных фигуристок сборной России на чемпионате мира, но позднее была включена в состав. Спортсменка пропустила чемпионат Европы, но удачно выступила на Кубке России, завоевав первый трофей под руководством канадского тренера Брайана Орсера.
Медведева — двукратный серебряный призер Игр в Пхенчхане. Также фигуристка по два раза выигрывала чемпионат мира и чемпионат Европы.
Чемпионат мира в Сайтаме продлится до 24 марта.