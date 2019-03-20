Раскрыт срок завершения испытаний «Посейдона»

Полный цикл испытаний российского ядерного подводного беспилотника «Посейдон» займет около двух лет, заявил РИА Новости информированный источник.

«В течение примерно двух лет подводная лодка и беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в качестве носителя беспилотника при испытаниях выступит субмарина проекта 949А «Антей» (бывший «Белгород»), которая достраивается на «Севмаше».

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В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В марте 2018 года глава государства подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально именовавшегося «Статус-6», стало известно в ноябре 2015 года.

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