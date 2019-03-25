Новой «Мисс Москва» вручат запасную корону вместо сломанной

Новая обладательница титула «Мисс Москва-2018» Ксения Поленова получит запасную корону, потому что прежняя была сломана ее предшественницей. Об этом сообщает РБК.

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26 марта в 13:00 титул и корону победительницы конкурса передадут первой «Вице-мисс Москва-2018». «Завтра будем короновать девушку, занявшую второе место, Ксению Поленову, нарядной короной, но не нашей главной переходящей, которая подлежит ремонту. Корона, которую мы вручим завтра, останется у Ксении навсегда», — сказали в дирекции конкурса красоты.

21 марта стало известно, что победительницу «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко лишили титула и короны. Подобный инцидент произошел впервые в истории конкурса красоты, который проводится с 1994 года.

По утверждению организаторов, девушка нарушила условия договора. «Победительница конкурса в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она не пришла ни на одно», — рассказала директор «Мисс Москвы» Татьяна Андреева. Она также утверждала, что Семеренко сломала корону.

Юрист конкурса красоты Павел Ставицкий заявил, что бывшая «Мисс Москва-2018» должна удалить все материалы в социальных сетях, приуроченные к конкурсу «Мисс Москва». По его словам, за несоблюдение обязательств ее могут оштрафовать на 500 тысяч рублей.

Семеренко обвинила организаторов конкурса в клевете. Она утверждает, что на мероприятиях не была, потому что ее не приглашали, а корона, когда она ее сдавала, была цела. «Сломала корону?? Ну вы серьезно? И "заметили" это только спустя три месяца после финала!? Я лично отвезла ее в офис, и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение», — написала в Instagram бывшая «Мисс Москва».

24-летняя Алеся Семеренко одержала победу в декабре 2018 года. Во время конкурса ей удалось обойти 48 участниц. Девушка приехала в Москву из Краснодарского края. По данным «Вечерней Москвы», Семеренко училась в Технологическом университете на экономиста. Она увлекалась рисованием, спортом и психологией и мечтала открыть собственную сеть кофеен.

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