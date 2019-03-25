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«Роскосмос» продолжит дырявить в невесомости

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После сверления отверстия в корпусе бытового отсека пилотируемого корабля «Союз МС-09» остались следы металлической пыли, передает РИА Новости заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«У нас нет ответа на вопрос, почему стружка была в определенных местах в бытовом отсеке найдена. Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке. Там же стоят сифоны, воздух идет, и просто стружка стягивалась в один угол. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, придется, грубо говоря, взять брус и снова сверлить примерно в том же самом месте, чтобы посмотреть, как дальше материал будет распространяться. На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости», — сказал менеджер.

Глава госкорпорации добавил, что «Роскосмос» пока не обращался в прокуратуру по поводу инцидента. «Уголовное дело возбуждается, если госкорпорация напишет заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Соответственно, мы, безусловно, к этому придем, когда мы поймем, что реально произошло», — отметил гендиректор.

Об утечке воздуха на Международной космической станции (МКС) сообщалось в августе 2018 года. Источником неполадок стало отверстие в «Союзе МС-09», пристыковавшемся к станции в июне. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования, после чего спускаемая капсула «Союз МС-09» вернулась на Землю.

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