Дыру «Фрегата» заварили

Работы по устранению неисправностей разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру (Французская Гвиана) завершены, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Ремонт магистрали гелия, проведенный на космодроме Куру, завершен. Последующие проверки, включая рентгеновские снимки, показали полную герметичность сварного шва. "Фрегат" возвращен к предстартовой подготовке — дальнейшей заправке компонентами топлива», — сказал собеседник.

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В январе источник ТАСС заявил, что микроотверстие, обнаруженное во «Фрегате» на Куру, устранено на месте, в связи с чем необходимости в отправке изделия обратно в Россию не возникло.

Ранее в том же месяце стало известно, что запуск с Куру первых спутников системы глобального интернета OneWeb будет перенесен. Причиной названа аномалия в разгонном блоке «Фрегат» ракеты «Союз-СТ-Б». Из-за трещины пуск носителя с шестью тестовыми космическими аппаратами перенесен с 20 на 22 февраля.

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