Отверстие «Фрегата» устранили

Микроотверстие, обнаруженное в российском разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру (Французская Гвиана), устранено на месте. Необходимости в отправке изделия обратно в Россию не возникло, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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«Было микроотверстие в магистрали с гелием, во время проверок начало падать давление. Специалисты на космодроме Куру обошлись штатными материалами и уже устранили микроотверстие, задействовали простой ремонтный комплект», — сказал собеседник.

Источник убежден, что отверстие в разгонном блоке возникло во время его транспортировки. После ремонтных работ «Фрегат» получил допуск на подготовку к пуску.

В январе стало известно, что запуск с Куру первых спутников системы глобального интернета OneWeb будет перенесен. Причиной этого названа аномалия в разгонном блоке «Фрегат» ракеты «Союз-СТ-Б».

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