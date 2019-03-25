Ипотечным ставкам предрекли скорый рост

Ставки по жилищным кредитам в России во втором полугодии 2019 года могут вырасти. Об этом говорится в материалах строительной компании Optiland, поступивших в понедельник, 25 марта, в редакцию «Ленты.ру».

Шансы на реализацию именно такого сценария развития событий, по мнению застройщика, увеличивают общеэкономические факторы. «Вероятность снижения ставок по ипотеке в 2019 году слишком маленькая из-за нестабильной экономической ситуации в стране, повышения НДС и роста инфляции, — говорится в сообщении компании. — Более возможен сценарий, что во втором полугодии ставки вырастут минимум на один пункт».

Рост ставок, по мнению аналитиков Optiland, приведет к снижению объемов кредитования и стагнации на первичном рынке недвижимости.

В марте 2019-го свое мнение об условиях, необходимых для снижения ставок по жилищным кредитам в России до восьми процентов годовых и ниже, высказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам председателя ЦБ, это возможно при замедлении инфляции до четырех процентов годовых.

Поручение снизить среднюю ставку по ипотеке до восьми процентов и ниже было дано Центробанку и правительству России президентом Владимиром Путиным в феврале 2019-го. Исполнители должны в срок до 15 января 2020 года отчитаться перед президентом о принятых мерах.

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