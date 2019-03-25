Дом
 
Последние новости
Трамп признал Голанские высоты владением Израиля
Зеленский обозначил план возвращения Крыма и Донбасса
Годовалого ребенка два дня спасали из 18-метрового колодца
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
Сирия отреагировала на «передачу» Голанских высот Израилю
Странная привычка пары по смене мест на кровати породила споры в сети
Санкции США оставили российский регион без сладостей
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Россия приготовилась потерять Байконур
Новости партнеров

Ипотечным ставкам предрекли скорый рост

Перейти в «Мою Ленту»

Ставки по жилищным кредитам в России во втором полугодии 2019 года могут вырасти. Об этом говорится в материалах строительной компании Optiland, поступивших в понедельник, 25 марта, в редакцию «Ленты.ру».

Шансы на реализацию именно такого сценария развития событий, по мнению застройщика, увеличивают общеэкономические факторы. «Вероятность снижения ставок по ипотеке в 2019 году слишком маленькая из-за нестабильной экономической ситуации в стране, повышения НДС и роста инфляции, — говорится в сообщении компании. — Более возможен сценарий, что во втором полугодии ставки вырастут минимум на один пункт».

Рост ставок, по мнению аналитиков Optiland, приведет к снижению объемов кредитования и стагнации на первичном рынке недвижимости.

В марте 2019-го свое мнение об условиях, необходимых для снижения ставок по жилищным кредитам в России до восьми процентов годовых и ниже, высказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам председателя ЦБ, это возможно при замедлении инфляции до четырех процентов годовых.

Поручение снизить среднюю ставку по ипотеке до восьми процентов и ниже было дано Центробанку и правительству России президентом Владимиром Путиным в феврале 2019-го. Исполнители должны в срок до 15 января 2020 года отчитаться перед президентом о принятых мерах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперты предупредили о растущих рисках по ипотеке
Назван комфортный для обслуживания ипотеки заработок
Россиянам пообещали дешевую ипотеку в 2020 году
Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов
Другие материалы рубрики
Дом00:04Сегодня

«Хожу в туалет со своим сиденьем для унитаза»

Как жизнь в коммунальной квартире разрушила брак россиянки
09:56Сегодня

В России подешевели комнаты

16:2622 марта

Названо главное условие снижения ставок по ипотеке

11:11Сегодня

Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян

Дом00:0422 марта

Восточные блоки

Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
00:52Сегодня

Россиянин украл гараж из гаража соседа

12:5021 марта

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

10:24Сегодня

Названы самые культурные города России

Дом00:03 2 марта

Колхозный панк

Дом старого солдата хотели уничтожить. Он начал рисовать, спас свою деревню и прославился
22:1322 марта

Недвижимость Петросяна и Степаненко отправили на экспертизу

01:2821 марта

Любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки

15:5624 марта

Цена жилья в Новой Москве преодолела психологический рубеж

Россия
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
«С детства я ощущала присутствие иного»
Как живут в России люди, верящие в магию и зовущие себя ведьмами и колдунами
Выпусти пар
В России не видят альтернативы курению
Уволенная за фото в купальнике учительница отказалась возвращаться в профессию
Россиянам пообещали тяжелый сезон лесных пожаров
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Все материалы
Мир
Трампа оправдали по делу сговора с Россией
Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается
Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа
Трамп признал Голанские высоты владением Израиля
Три бомбардировщика США полетали у Калининграда
В Китае расстреляли пять человек
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Польша напомнила Кремлю об историческом контексте начала Второй мировой войны
Все материалы
Бывший СССР
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
Убитого главу ДНР включили в реестр избирателей на Украине
Здесь был Нурсултан
Назарбаев ушел. Столице Казахстана осталось его имя и мечта о городе будущего
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
СБУ назвала алкоголиком выступившего в Москве перебежчика
Бывший сотрудник СБУ признался в работе на Россию
Все материалы
Экономика
Поверили на слово
Россияне не понимают, для чего нужны нотариусы. Но все равно несут им свои деньги
Трансграничный паралич
Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в России
В Европе сочли незаменимым транзит газа через Украину
«Газпром нефть» показала Экологический атлас Печорского моря
Россиянам перекроют доступ к онлайн-казино
Китай назвали замедленной бомбой для мировой экономики
В России собрались резко повысить цену на шампанское
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Теплов«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»
Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У найденного мертвым в колонии бывшего охранника Кадырова изъяли почки и легкие
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей
Помощник депутата изменил голос и выманил у дагестанцев 15 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Восточный лишат «российского Falcon 9»
Россия приготовилась потерять Байконур
Раскрыта «минимальная» стоимость российской сверхтяжелой ракеты
«Роскосмос» продолжит дырявить в невесомости
Все материалы
Спорт
Отыгрались на соседе
Сборная России разгромила Казахстан. Главные герои — снова Дзюба и Черышев
Моуринью отказался считать Зидана настоящим тренером
Российский биатлон обвинили в сливе дезинформации
Бывший хоккеист сборной России признал поездку к президенту бессмысленной
«Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму
35-летний российский лыжник умер на первых километрах марафона
Сейчас вылетит птичка
Бывший чемпион UFC должен был проиграть. Но нокаутировал соперника «ударом Супермена»
Все материалы
Культура
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
Адриан Брауэр «Драка крестьян при игре в карты»,1630-1640«Мужья били жен, хозяйки — служанок, родители — детей»
Как дрались и пьянствовали в эпоху Возрождения
Трижды участвовавшая в реалити-шоу Памела Андерсон призвала запретить их
Режиссер «Лиги справедливости» оправдал кровожадность Бэтмена
Шнуров променял «Ленинград» на живопись
Звезду «Игры престолов» обругали за появившиеся спойлеры последнего сезона
Все материалы
Интернет и СМИ
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Бывший сотрудник СБУ рассказал о спасении попавших в плен российских журналистов
Росмолодежи разрешили блокировать сайты
Бездомный китаец-интеллектуал процитировал Конфуция и стал звездой сети
Популярный Telegram-канал назвали проектом украинских спецслужб
Все материалы
Ценности
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»
Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
Меган Маркл сочла одежду для беременных безвкусной и купила вещей на полмиллиона
Россияне нашли оправдание своему пристрастию к спиртному
Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем
Министра пристыдили за рекламу с девушкой в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Британская компания предложила путешественникам тур по Донбассу
Топ-модель смешала таблетки с алкоголем и в беспамятстве ударила стюардессу
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Король Испании застрял в самолете из-за отсутствия трапа нужного размера
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Акула снова напала на купальщика на Большом барьерном рифе
Новой «Мисс Москва» вручат запасную корону вместо сломанной
Мальчик попрыгал на кровати и сломал бедро пополам
Энтомолог позволил личинкам паразита расти внутри себя
Все материалы
Мой маленький Velar
Новый Range Rover Evoque: модный аксессуар или автомобиль с большой буквы?
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Все о новом Cayenne Coupe
Porsche внезапно сделали Cayenne еще более спортивным
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
«АвтоВАЗ» придумал 17 улучшений для Lada 4x4
Skoda Kodiaq станет пикапом
Mazda обновила кроссовер CX-9 в России
Все материалы
Дом
«Хожу в туалет со своим сиденьем для унитаза»
Как жизнь в коммунальной квартире разрушила брак россиянки
Восточные блоки
Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
В России подешевели комнаты
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Россиянин украл гараж из гаража соседа
Названы самые культурные города России
Все материалы