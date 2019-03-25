Злой тюлень внезапно напал на женщину и прокусил ей ногу до кости

В австралийском городе Порт-Фэри, штат Виктория, тюлень напал на гулявшую у воды женщину и прокусил ее ногу до кости. Об этом сообщает информационный портал ABC News.

В субботу, 23 марта, Элен Уилан (Helene Whelan) прогуливалась вместе с мужем по городу. Пара обратила внимание на толпу на набережной. Внимание людей привлекли тюлени, Уилан и ее спутник тоже подошли к животным и сделали несколько снимков.

Австралийка уже собралась уходить, как увидела, что к тюленю подошла женщина, которой на вид было около 70 лет. Старушка остановилась возле животного и, когда она вознамерилась уйти, оно укусило ее за ногу. Женщина закричала, Уилан бросилась к ней на помощь, а ее муж вызвал врачей. Пара дождалась, пока на место прибыла скорая помощь. Пострадавшую доставили в больницу.

«До этого тюлень несколько раз выпрыгнул из воды, поэтому мы решили уйти, так как он выглядел раздраженным», — отметила Уилан. Она добавила, что старушка оказалась «не в то время и не в том месте».

Местные власти расследуют инцидент, а также планируют установить знаки, предупреждающие о присутствии тюленей. Они предупредили, что тюлени «могут быть непредсказуемы и очень быстро передвигаться на короткие дистанции, несмотря на свои размеры». Предположительно, животное поселилось у набережной из-за того, что его регулярно подкармливали рыбной требухой.

Австралийское законодательство предусматривает штраф за кормление тюленей. Профессор Джон Арноулд (John Arnould), изучавший поведение тюленей на протяжении 20 лет, призвал прекратить подкармливать животных: «Это рецепт катастрофы. Вы не будете подкармливать медведя гризли на помойке или волков, тюлени — не исключение. Они хищники с большими зубами».

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