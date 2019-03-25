Тутберидзе рассказала об отсутствии радости от олимпийских медалей

Тренер Этери Тутберидзе в Instagram-аккаунте подвела итоги прошедшего в Японии чемпионата мира.

Тутберидзе сравнила эмоции от медалей ее учениц на Олимпийских играх в Пхенчхане и на первенстве мира. Она рассказала, что по сложившимся обстоятельствам (в тот момент ее мама лечилась от рака головного мозга — прим. «Ленты.ру») не насладилась олимпийскими медалями.

Материалы по теме «Cегодня я собой горжусь» Загитова — лучшая в мире. Медведева проиграла другой ученице Тутберидзе

Тренер отметила, что сейчас все ее чувства вырвались наружу. «Чемпионат мира-2019 в Японии был лучшим венцом прошедшего сезона для всей нашей команды! Спасибо Алине Загитовой и Лизе Турсынбаевой за лучший подарок всей нашей команде», — заявила она.

25 марта Тутберидзе впервые заговорила о разрыве с Евгенией Медведевой. Тренер назвала переезд фигуристки в Канаду странным, ведь она ставила ее всем в пример и сделала все возможное для ее карьеры.

На чемпионате мира в Японии Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив Загитовой и Турсынбаевой. От специалиста фигуристка ушла после Олимпийских игр в Пхенчхане, где проиграла Загитовой и заняла второе место.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!