Кремль отреагировал на решение США по Голанам

В Кремле сожалеют о решении президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 марта.

«Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что действия Вашингтона являются нарушением норм международного права. «Мы весьма сожалеем в этой связи», — добавил он.

Признание Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами осудили в Дамаске. Внешнеполитическое ведомство страны сочло это решение «нападением на суверенитет и территориальную целостность» Сирии.

Трамп подписал соответствующий указ 25 марта.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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