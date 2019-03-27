Петербуржцам отвели четыре года на покупку жилья

Среднестатистическая петербургская семья из двух работающих человек может накопить на квартиру-студию в одном из исторических районов города примерно за четыре года, подсчитали аналитики группы «Метражи». Материалы подготовленного ими исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По официальным данным, средняя заработная плата в Петербурге превышает 60 тысяч рублей, отмечают эксперты. Средняя стоимость квартиры-студии в Василеостровском районе Петербурга, по их информации, составляет порядка 2,9 миллиона рублей. За такую сумму можно приобрести объект площадью около 25 квадратных метров в 10-15 минутах ходьбы от станции метро. Срок накопления семьи на такой объект составит четыре года и два месяца.

Аналогичный временной отрезок займет и накопление средств на покупку квартиры в Центральном районе Петербурга. Средняя стоимость квартиры-студии в этой локации составляет почти три миллиона рублей, однако площадь объекта будет меньше — около 20 «квадратов».

За мини-квартиру в Адмиралтейском районе города просят в среднем 3,4 миллиона рублей, указывается в предоставленных материалах. Типичная бездетная семья накопит на нее за четыре года и семь месяцев.

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Дольше всего ячейке общества, состоящей из двух петербуржцев, придется собирать деньги на квартиру-студию в Петроградском районе. Здесь средняя цена объекта составляет 3,5 миллиона рублей. Откладывать ползарплаты пара будет почти пять лет.

«Молодые семьи предпочитают селиться в динамично развивающихся районах вблизи от действующих станций метро, — отмечают аналитики. — Поэтому выбор пар в возрасте до 28 лет приходится на лоты на Васильевском острове. Объекты же в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах интересуют молодые семьи существенно реже — за исключением тех случаев, когда недвижимость приобретается с целью получения дополнительного дохода».

Ранее в марте сообщалось, что Петербург оказался на третьем месте рейтинга российских городов, ранжированных по величине комфортного для обслуживания ипотеки дохода. В городе на Неве ипотечники должны ежемесячно зарабатывать как минимум 87,7 тысячи рублей.

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