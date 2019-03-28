«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом

Британская телерадиокомпания «Би-би-си» извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко, признав, что публикация о нем не соответствовала действительности. Как сообщается на сайте, вещательная корпорация согласилась возместить ущерб и покрыть все судебные издержки. Точная сумма не называется.

«Извинение касается некорректной публикации, утверждавшей, что за организацию встречи между Порошенко и президентом США Дональдом Трампом была произведена оплата. Утверждение, касающееся встречи в июне 2017 года, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.

Материал удален с сайта издания, но по-прежнему доступен в украинской версии. О некорректности публикации телерадиокомпания также сообщила в утреннем выпуске новостей в Великобритании.

Иск Порошенко к «Би-би-си» был удовлетворен в феврале 2019 года, сообщал «Украинской правде» представлявший интересы Порошенко юрист Грэхем Аткинс. Высокий суд Англии признал, что публикация издания навредила репутации президента Украины.

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