Порошенко подал в суд на «Би-би-си» за клевету

Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на британский «Би-би-си» за клевету. Об этом пишет The Telegraph.

Поводом для судебной тяжбы стала новость, что Порошенко заплатил за встречу с Дональдом Трампом по меньшей мере 400 тысяч долларов. По словам представителей украинского лидера, данная информация «не соответствует действительности и бьет по его достоинству». К тому же, утверждают адвокаты, публикация «нанесла ущерб репутации Порошенко, что особенно опасно, поскольку тот активно продвигает на Украине антикоррупционные шаги».

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BBC отказалась опубликовать исправление или извинение, материал доступен на сайте издания.

Встреча двух президентов состоялась в июне 2017 года.

В конце января этого года Порошенко заявил, что его отношения с его американским коллегой Дональдом Трампом складываются блестяще.

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