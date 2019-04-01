Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны

Доля низколиквидных квартир на рынке новостроек столичного региона выросла за два года с 8 до 20 процентов общего объема предложения. Об этом свидетельствуют данные исследования «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Примерно половина низколиквидных квартир расположена в границах «старой» Москвы, четверть в Подмосковье, и столько же — на территории Новой Москвы. Аналитики компании подчеркивают, что в некоторых жилых комплексах доля невостребованных квартир достигает 60 процентов.

По статистике «Инкома», такие квартиры остаются нераспроданными в течение пяти-семи лет и дольше.

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«Рост доли слаболиквидных лотов связан, прежде всего, с тем, что за последние пару лет на рынок вышло много ЖК с интересной концепцией и удачной локацией. [Из-за этого] произошло перераспределение спроса в пользу новых проектов», — поясняет заместитель директора департамента новостроек компании Валерий Кочетков. Данные компании свидетельствуют о том, что средний размер скидки на слаболиквидное жилье в столичном регионе находится на уровне 10-15 процентов от изначальной цены.

По оценке компании «Метриум», совокупный объем предложения новостроек только стандарт- и комфорт-классов в границах «старой» Москвы составил в феврале 2019-го порядка 16 тысяч квартир. При этом, отмечают в компании, за месяц в столице было заключено в 1,5 раза больше сделок, чем в феврале 2018-го.

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