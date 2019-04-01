Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Разработчик систем залпового огня, первый заместитель научно-производственного объединения «СПЛАВ» Николай Макаровец скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщается сайте правительства Тульской области.

Макаровец ушел из жизни 31 марта после продолжительной болезни. Глава региона Алексей Дюмин распорядился создать комиссию по организации траурных мероприятий.

«Николай Александрович был уникальным человеком, настоящим патриотом, ученым и разработчиком. Свои обширные знания, мастерство и трудолюбие он направлял на развитие и укрепление оборонного потенциала Отечества», — заявил губернатор.

Макаровец родился 21 марта 1939 года. В 1962-м окончил тульский механический институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов», после чего работал в НПО «Алтай». В 1985 году он был назначен генеральным директором НПО «СПЛАВ», где под его руководством разрабатывали и производили реактивные системы залпового огня, в том числе «Смерч», «Торнадо» и «Ураган-1М».

В 1993 году он получил Государственную премию Российской Федерации за работу в области конверсии производства артиллерийских гильз и снарядов РСЗО. В 1996-м возглавил в ТГУ кафедру «Стартовые и технические комплексы РСЗО».

29 марта Макаровец был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны.

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