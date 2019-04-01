Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Кувшинникова приступит к работе 2 апреля. Теперь она будет работать в институте повышения квалификации педагогов.

Ранее сообщалось, что российские учителя запустили в соцсетях флешмоб в поддержку уволенной из-за купальника Кувшинниковой: они стали выкладывать фото в купальниках в Instagram с хештегом #учителятожелюди.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко предлагал уволенной учительнице вернуться к работе по специальности, но она решила, что больше не хочет преподавать в школе. Кувшинникова пояснила, что планирует заниматься искусством, поскольку у нее есть соответствующее образование.

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как вокруг ее фото в спортивном купальнике разразился скандал. Поводом для этого стала жалоба матери одного из учеников. Многие родители поддержали педагога, но руководство школы все равно заставило ее уйти.

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