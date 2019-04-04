«Альфа-Банк» утвердил стратегию концентрированного роста

Совет директоров «Альфа-Банка» утвердил стратегию развития банка на период с 2019 по 2021 год. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Утвержденный документ представляет собой «стратегию концентрированного роста». Это означает, что сохраняя преемственность задачи по удвоению рыночных позиций, банк сосредоточится на самом главном. «Чтобы быть готовыми к постоянным переменам в банковской отрасли, мы должны непрерывно оставаться на острие технологий и клиентского опыта, — заявил главный управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский. — Наша стратегия очень четко сфокусирована — мы выделили всего три цели, но в них наша амбиция — стать лучшими в стране».

В частности, заявленная в стратегии цель — переход на новый технологический уровень - позволит банку предложить лучшие сервисы для клиентов, обеспечит бесспорные конкурентные преимущества на меняющемся банковском рынке и станет базой для повышения прибыльности и роста рыночной доли банка.

В стратегии «Альфа-Банк» ставит себе задачу за три года стать лидером по трем направлениям. Кредитная организация планирует создать лучшее мобильное приложение в России. Мобильный банк должен стать центром взаимодействия с физическими лицами и предпринимателями, в нем будет сосредоточен максимально широкий набор продуктов и сервисов банка, в том числе тех, что сегодня доступны только в отделениях, отмечается в сообщении банка.

При этом кредитная организация не планирует сосредоточить все усилия только на мобильном банке, а будет развивать все каналы взаимодействия с клиентами, руководствуясь при этом принципом mobile first (первоочередной выпуск продуктов для мобильного банка).

К 2021 году «Альфа-Банк» планирует полностью реализовать концепцию первого в России безбумажного универсального банка, отказавшись от бумаги в отделениях и бэк-офисе: везде, где это не является требованием законодательства или клиентов. Эта цель, как отметили в банке, будет достигнута за счет активного использования биометрии и повсеместного внедрения электронной цифровой подписи в клиентские и бэк-офисные операции как физических, так и юридических лиц. У клиентов появится возможность обслуживаться в отделениях без паспорта и карт, только со смартфоном.

Ключевые финансовые цели стратегии предусматривают рост клиентского кредитного портфеля до 45 миллиардов долларов в 2021 году по МСФО, наращивание комиссионного дохода до 1,4 миллиарда долларов в 2021 году. С 2021 года банк должен полностью покрывать операционные расходы за счет безрисковых доходов.

Рост масштабов бизнеса должен сопровождаться повышением операционной эффективности — показатель CIR в 2021 году будет стабильно не выше 38 процентов — и сохранением высокой прибыльности (ROE ~15 процентов). Это позволит банку устойчиво наращивать капитал — почти до 9 миллиардов долларов в 2021 году.

Кроме того, стратегия предусматривает значительный прирост клиентской базы: планируется, что в 2021 году число розничных клиентов достигнет 7,4 миллиона человек, клиентов сегмента микро- и малого бизнеса — превысит 600 тысяч, среднего бизнеса — 75 тысяч компаний. Это соответствует росту примерно на 50 процентов в каждом из сегментов.

В розничном кредитовании банк ставит задачу кратного роста портфелей: портфель кредитных карт вырастет в 2 раза, кредитов наличными — в 2,7 раз, ипотека — в 7,5 раз. Такая динамика позволит банку удвоить долю на рынке розничного кредитования — цель примерно 5,3 процента в 2021 году.

Планируется, что кредитование микро- и малого бизнеса вырастет четырехкратно — портфель превысит 1,4 миллиарда долларов. Темпы роста корпоративно-инвестиционного бизнеса будут соответствовать рыночным с сохранением прибыльности на текущем уровне.

«Локомотивом роста активов банка и его прибыли будет регулярный бизнес: розница, малый и средний бизнес. Два года назад мы взяли курс на удвоение доли рынка в этих сегментах и уже прошли половину пути, — отметил Владимир Верхошинский. — В 2018 году розничный кредитный портфель вырос на 76 процентов, в этом году он снова вырастет минимум в полтора раза. Клиентская база физлиц за год увеличилась почти на 20 процентов, корпоративных клиентов — на 25 процентов. В результате в 2021 году вклад регулярного бизнеса в прибыль банка составит 70 процентов. Сейчас эта доля — 50 процентов», — указал главный управляющий директор Альфа-Банка.

