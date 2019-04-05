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МИД России отчитал власти Чечни

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МИД России считает технической ошибкой демонстрацию флага самопровозглашенной Республики Косово на стадионе в Грозном. Об этом РИА Новости сообщил представитель ведомства в пятницу, 5 апреля.

По его словам, позиция Москвы о непризнании Косово основана на международном праве и резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и остается неизменной. «В этой связи обратили внимание компетентных властей Чеченской Республики на недопустимость использования на территории Российской Федерации символики непризнанных квазигосударственных образований», — указал собеседник агентства.

Косовский флаг был вывешен на стадионе «Ахмат-Арена» под козырьком одной из трибун 30 марта. В это время там проходил футбольный матч между «Ахматом» и «Спартаком». В грозненском клубе играет полузащитник Бернард Бериша, выступающий за косовскую сборную.

Как сообщил агентству вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, именно из-за Бериши на стадионе и вывешен флаг. «Мы спортивный клуб, и обсуждать сейчас политическую ситуацию, я считаю, неправильно», — добавил он. В то же время команда намерена подчиниться решению российского МИД по этому вопросу, пояснил он.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, однако Белград отказался это признать. В общей сложности независимость региона признают более 100 государств. Косовская сборная по футболу выступает под эгидой и УЕФА, и ФИФА.

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