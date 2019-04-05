Кадыров объяснил появление флага Косово на главном стадионе Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил появление флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, флаг появился на стадионе, поскольку за грозненский футбольный клуб «Ахмат» играет полузащитник сборной Косово Бернард Бериша. «Если в фан-зоне спорткомплекса "Ахмат-Арена" и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения», — указал он.

«Что касается отношения руководства Чеченской Республики к этому вопросу, то оно строго соответствует официальной позиции Российской Федерации», — подчеркнул Кадыров. Москва независимость Косово не признает.

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоялся 30 марта и закончился победой гостей 3:1. После матча в социальных сетях появились фотографии флага Косово, который висел под сводами арены в Грозном.

Флаг вызвал недовольство сербского посла Славенко Терзича, который посчитал это провокацией. В МИД России демонстрацию флага расценили как техническую ошибку. Позднее 5 апреля флаг сняли, передает «Интерфакс».

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался это признать. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года. В общей сложности независимость региона признают более 100 государств. Косовская сборная по футболу выступает под эгидой и УЕФА, и ФИФА.

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