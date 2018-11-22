Косово сочли несостоятельным государством

Введение самопровозглашенной Республикой Косово пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины — неприкрытая месть и нарушение торговых обязательств. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«Данная провокация Приштины является очередным недвусмысленным свидетельством несостоятельности "косовской государственности"», — указали в ведомстве. В министерстве сочли произошедшее «началом торговой войны в русле политики этнических чисток», поскольку сербское население края серьезно зависит от снабжения из Сербии.

МИД России призвал Евросоюз в качестве посредника повлиять на косовские власти. В заявлении отмечается, что противоправное решение о пошлинах чревато серьезным обострением обстановки на Балканах.

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Правительство Косово на заседании 21 ноября повысило таможенную пошлину на сербские и боснийские товары с 10 до 100 процентов от стоимости. Кроме того, был введен запрет на поставки всех товаров, не маркированных по местным правилам, то есть без символики самопровозглашенной республики. Это произошло после того, как Сербия заблокировала присоединение края к системе Международной организации уголовной полиции — Интерпола, передает Reuters.

Косово является членом Центрально-европейского соглашения о свободной торговле наряду с Боснией, Сербией, Албанией, Черногорией и Молдавией.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове — объявила о своей независимости в 2008 году. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года. Россия независимость Косово не признает.

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