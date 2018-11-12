Глава Косово тайно поговорил с Путиным

Президент России Владимир Путин и лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи поговорили в кулуарах мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже. Об этом Тачи написал в Twitter.

«В Париже я встретился с президентом Путиным, [мы] уделили особое внимание нормализации отношений между Косово и Сербией для всестороннего и обязательного соглашения», — рассказал он. По словам Тачи, Путин заявил, что поддержит мирное соглашение между странами, если оно будет достигнуто.

Как отмечает ТАСС, Кремль о разговоре лидеров не сообщал, а отдельных переговоров между главами государств во время мероприятия не предусматривалось.

Материалы по теме Всем бояться Кто на самом деле виноват в косовской резне

Ситуация на косовско-сербской границе обострилась в конце сентября. Несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию «Газиводе». Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему. Тогда президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состояние боевой готовности и попросил поддержки у Москвы. Он пожаловался на многочисленные провокации, с которыми сталкивается официальный Белград.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове — объявила о своей независимости в 2008 году. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года. Россия независимость Косово не признает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!