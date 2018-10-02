Президент Сербии пожаловался Путину

Президент Сербии Александр Вучич на встрече в Москве с российским лидером Владимиром Путиным пожаловался на многочисленные провокации, с которыми сталкивается официальный Белград. Об этом сообщает РИА Новости в во вторник, 2 октября.

«Ситуация на Западных Балканах очень сложная, и независимо от нашего стремления достичь компромисса и поддерживать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения вопроса Косово и Метохии», — сказал он.

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Вучич подчеркнул, что Сербия сохранит свой военный нейтралитет. Он также поблагодарил российского коллегу за «защиту международного права и жизненно важных национальных и государственных интересов Сербии».

В понедельник, 1 октября, в Кремле отвергли предположение о том, что встреча двух лидеров связана с ростом напряженности в регионе.

30 сентября СМИ сообщили о намерении Вучича попросить у Путина военной поддержки по примеру Сирии. Днем ранее сербский лидер привел армию страны в состояние боевой готовности из-за ситуации на севере Косово.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался это признать.

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